Bring deine Idee zum Leuchten: Die KREATIV-Methode zur erfolgreichen Realisierung von Projekten ist ein Buch aus dem Metropolitan Verlag vom 4. Dezember 2018.

Bring deine Idee zum Leuchten: Kreative Menschen wollen sich verwirklichen und etwas Eigenes schaffen – ob künstlerisch oder unternehmerisch. Doch viele wissen nicht, welches Potenzial in ihren Ideen steckt und wie sie sich erfolgreich realisieren lassen. Das Buch Bring deine Idee zum Leuchten liefert Tools und Methoden, um Ideen zu kreieren, zu formulieren und Schritt für Schritt umzusetzen. Genauso wichtig wie die Umsetzung ist dabei die Entschlossenheit, dranzubleiben und sich nicht von inneren Zweifeln oder ablehnenden Stimmen von außen entmutigen zu lassen.

Das Buch hat mir viel gebracht, was ich erst gar nicht vermutet hätte. Es hatte viele nützliche Tipps für mich parat. Ich möchte dabei zwei Beispiele nennen. In einem kleinen Text ging es um Selbständigkeit in einem anderen um Ordnung. Letzteres hatte die hilfreichsten Tipps für mich. Ich will da nicht zu sehr ins Detail gehen, denn lesen müsst ihr das selbst, aber gerade was die Ordnung angeht geht es darum sich zunächst einmal bewusst zu machen was man ändern will, wie man etwas haben will und es dann anzugehen. Klingt einfach? Ist es im Grunde auch, aber wer macht sich das schon so genau bewusst?

Die erfahrene Gründungsund Unternehmensberaterin Astrid Hochbahn begleitet mit Leidenschaft kreative Köpfe, die ihre Chance nutzen wollen. Sie bietet praktikables Know-how von der Vision über das Konzept bis zum Projektmanagement und unterstützt beim Umgang mit Krisen und Kritik.

8,5 von 10 hilfreichen Tipps