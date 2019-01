Big Pacific ist eine Dokumentation aus 4 Teilen von Studio Hamburg Enterprises aus dem Jahr 2017.

Big Pacific: Der Mensch hat alle Länder und Meere entdeckt, befahren und vermessen. Doch erst jetzt beginnt die Erforschung der nahezu völlig unbekannten Tiefen des Pazifiks. Dabei gibt das Meer seine Geheimnisse nicht ohne Weiteres preis. Der vom Feuerring umgebene Ozean ist wilde, ungezähmte Natur. In dem 40.000 Kilometer langen Gürtel befinden sich gut drei Viertel aller aktiven Vulkane der Erde. Doch letztlich sind nicht die Naturgewalten am beängstigendsten, sondern die vom Menschen ausgeübte Gewalt, deren Relikte vielerorts im und am Pazifik zu sehen sind. Um in diesem einzigartigen Lebensraum zu bestehen, haben viele Bewohner des Ozeans besondere Fähigkeiten entwickelt. Einige um ihren immensen Nahrungsbedarf zu decken, wie der Blauwal. Andere, um die eigene Art zu erhalten, wie die Clownfische, die zu gegebener Zeit das Geschlecht wechseln.

1. Der geheimnisvolle Ozean

2. Der gewaltsame Ozean

3. Der gierige Ozean

4. Der leidenschaftliche Ozean

Ich fand diese Dokureihe unglaublich gelungen. Die Ozeane sind ja, wie ihr wisst, zu einem großen Teil gar nicht entdeckt. Es gibt noch so vieles darüber zu erfahren und diese Dokureihe hat, zumindest mir, vieles neues beigebracht, was ich bisher nicht wusste. Dazu kommen die unglaublich schönen Aufnahmen. Ich sag euch, da kommt man stellenweise aus dem Staunen gar nicht mehr heraus, welche Aufnahmen hier so gelungen sind, meine ganz klare Empfehlung.

9,0 von 10 Unterwassergeheimnissen