Berlin mit der U-Bahn erfahren – Geschichte und Geschichten entlang der U1 ist eine Doku von Studio Hamburg Enterprises (RBB Media) aus dem Jahr 2018.

Letzte Aktualisierung am 5.02.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Berlin mit der U-Bahn erfahren – Geschichte und Geschichten entlang der U1: Seit über 100 Jahren fährt die U1 von Charlottenburg durch Schöneberg und Kreuzberg bis nach Friedrichshain. Die Fahrt mit der U1 ist eine Reise durch Berliner Geschichte und eine Fahrt durch die verschiedensten Berliner Milieus: vom mondänen Kurfürstendamm mit seinen Nobelboutiquen führt die Strecke über das multikulturelle Kreuzberg bis hin zur Warschauer Straße, dem Hotspot des Berliner Nachlebens. Sie streift soziale Brennpunkte wie den Schöneberger Straßenstrich und das Kottbusser Tor, passiert aber auch Kulturorte wie das „Wintergarten-Varieté“ und das „Kühlhaus Berlin“.

Ich liebe solche Dokus bei denen man anhand einer Fahrstrecke von Station zu Station etwas über Wahrzeichen, Dinge und Menschen erfährt, so ist diese Doku auch und immer nah am Geschehen. Beispielsweise an einer Station fährt man ein Weilchen bei einem Taxifahrer mit, der tolle Anekdoten zu erzählen hat, mir hat diese Doku wirklich gut gefallen, ich kann sie euch sehr empfehlen.

Das Schönste an der U1 ist: Nur drei der Stationen der U-Bahn liegen im Berliner Untergrund, zehn Stationen sind oberirdisch – eine U-Bahn, die im Straßenbild präsent ist, wie keine andere. Die Dokumentation ist eine Fortsetzung der erfolgreichen Reihe „Berlin mit der U-Bahn erfahren“ und „Berlin mit der S-Bahn erfahren“.

8,5 von 10 Fahrzielen