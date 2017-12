Aufgedeckt – Die Geheimnisse der Spitzenküche ist ein Buch von EMF (Edition Michael Fischer) aus dem Jahr 2017.

Aufgedeckt – Die Geheimnisse der Spitzenküche: Wird in Spitzenrestaurants auch nur mit Wasser gekocht? Tatsächlich nicht (nur)! Die Food- und Gastrojournalistin Stefanie Hiekmann hat sieben Spitzenrestaurants besucht, durfte hinter die Kulissen schauen und hatte allerhand Fragen rund um die Methoden, Tricks und Geheimnisse der Spitzenköche im Gepäck. Die besten Rezepte (z.B. das perfekte Steak, die köstlichste Soße, das feinste Dessert…) gibt es dazu mit spannenden Tipps zum Nachkochen für Zuhause.

Man bekommt durch dieses Buch einen wunderbaren Einblick in die Spitzenastronomie mit wunderbaren Köchen, die ihr Handwerk definitiv verstehen. Natürlich kennen wir einige Tipps und Tricks sowie Kniffe schon, vieles aber eben auch noch nicht. Gerade wenn es darum geht Fleisch richtig zu braten machen wir mehr Fehler als wir so denken. Aber nicht nur das hat dieses Buch für uns parat, nein, so vieles mehr, dass alles aufzuzählen diesen Rahmen sprengen würde. Was aber unbedingt erwähnt werden muss sind die Rezepte. Lecker sag ich euch. Und es hat so vieles Neues parat, dass selbst ich, wo ich Rezeptbücher sammle große Augen gemacht habe. Ich kann euch dieses Buch sehr empfehlen, vor allem dann wenn Du ein großer Liebhaber, ein Hobbykoch bist, mit Leidenschaft.

Die hier erwähnten Köche sind:

Paul Ivic – TIAN, Wien

Johannes King – Söl’ring Hof, Sylt

Sarah Henke – YOSO, Andernach

Thomas Bühner – La Vie, Osnabrück

Micha Schäfer – Nobelhart & Schmutzig, Berlin

Thomas Martin – Jacobs Restaurant, Hamburg

René Frank – CODA, Berlin

8,5 von 10 leckeren Rezepten