And you thought there is never a girl online? ist eine Anime-Serie von Nipponart (AV Visionen) aus dem Jahr 2016.

And you thought there is never a girl online?: Im Internet weiß man nie, wer sich im Chat oder in einem Online-Game hinter einem Nickname oder Avatar verbirgt. Diese Erfahrung muss auch der Oberschüler Hideki machen, der im Online-RPG „Legendary Age” gemeinsam mit drei weiteren Gamern einer Gilde namens Alley Cats angehört. Und da die vier sich bestens verstehen, hat sich Hideki sogar dazu verleiten lassen, im Game die Heilerin Ako zu ehelichen. Als das Quartett beschließt, sich erstmals auch im echten Leben zu treffen, bemerkt der Junge allerdings schnell, dass Ako zwischen Spiel und Wirklichkeit nicht unterscheiden kann und sich tatsächlich für seine Ehefrau hält! Dies stellt den verdutzten Hideki fortan vor allerlei Probleme…

Puh, ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll. Die Serie ist toll und bringt uns jede Menge bei. Zum einen zeigt es uns ziemlich genau wie Teenager ihre Zeit am Rechner verbringen, was hier oft überspitzt witzig dargestellt wird, denn es ist ja auch eine Anime-Serie. Zum anderen wirkt die Serie auf mich oft kritisch, denn wie Teenager sich in der Welt der Computerspiele verlieren ist auch gefährlich, nungut, das wird hier in dem Ausmaße nicht gezeigt, aber die Serie hält den Jugendlichen den Spiegel vor und zeigt ihnen „So normal ist das alles nicht“. Dabei macht es aber auch immer Spaß diese Serie zu schauen, ich kann sie ganz klar empfehlen.

And You Thought There Is Never a Girl Online?“ (kurz: „Netoge“) basiert auf der gleichnamigen Light Novel und wurde von Studio Project No. 9 produziert. Für Sword Art Online oder No Game, No Life Fans ein absolutes Muss!

9,0 von 10 MMORPG´s