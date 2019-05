20 Jahre Helmut Newton – Ausstellung im TASCHEN Store Berlin am 6. Juni

Am Donnerstag, den 6. Juni findet im Berliner TASCHEN Store in der Jebenstraße 2 eine Ausstellung zum 20 jährigem Jubiläum von Helmut Newton statt zu dem ihr alle eingeladen seid.

20 Jahre Helmut Newton

Der SUMO erschien in einer limitierten Auflage von 10.000 signierten und nummerierten Exemplaren, die bald nach der Veröffentlichung ausverkauft waren und schnell ihren Wert vervielfachten. Als Sensation auf dem Buchmarkt in aller Welt ist die Publikation heute in zahlreichen bedeutenden Sammlungen zu finden, darunter dem Museum of Modern Art in New York.

Das legendäre SUMO-Exemplar Nummer eins, handsigniert von über 100 der in dem Buch abgebildeten berühmten Persönlichkeiten, brach den Rekord für das teuerste Buch des 20. Jahrhunderts: Bei einer Auktion in Berlin am 6. April 2000 kam es für damals 620 000 DM unter den Hammer.

SUMO setzte neue Standards für das Genre der Kunstmonografie und sicherte sich einen prominenten Platz in der Geschichte des Fotobuchs. Helmut Newton wäre sicher hoch erfreut darüber, dass SUMO – überarbeitet von June Newton –, zwei Jahrzehnte nach seiner Erstveröffentlichung, in einem Format herausgegeben wird, das eine demokratischere Verbreitung ermöglicht und seine Kunst einem großen Publikum zugänglich macht.