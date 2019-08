Zuckersüß! Amigurumis häkeln ist ein Buch aus dem Edition Michael Fischer / EMF Verlag vom 20. August 2019.

Zuckersüße Amigurumis werden hier tierisch leicht zum Leben erweckt. Vom putzigen Einhorn bis zum eleganten Schwan, vom farbenfrohen Tukan bis zum bezaubernden Flamingomädchen, diese Projekte in angesagter Glitzer-Pastell-Kombi haben Suchtfaktor! Die ideale Geschenkidee für Freunde, Kollegen und Familie – und mit den Schritt-für-Schritt-Anleitungen ist das Nacharbeiten überhaupt kein Problem.

Ich finde häkeln einfach grundsätzlich toll. Ich finde es toll, wenn man noch solche Hobbys hat und das auch noch kann. Ich selbst probiere mich immer gerne dran und finde es noch viel schöner, wenn man solche selbst gemachten Dinge verschenkt. Gerade bei den Amigurumis bietet sich das an, vor allem weil hier auch wirklich süße in dem Buch vorhanden sind. Sein wir auch mal ganz ehrlich, über sowas freut man sich doch auch mehr als über jedes gekaufte Mitbringsel. Wer also gerne häkelt und anderen gerne eine Freude macht, dem kann ich dieses Buch sehr empfehlen. Einziger kleiner Kritikpunkt ist, dass die Häkelanleitungen und die Bilder getrennt waren, das hätte ich mir mehr zusammen-hängender gewünscht, aber da hat ja jeder so seinen eigenen Geschmack.

