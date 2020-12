Zirkuswelten: Das magische Leben der letzten Zirkusfamilien Europas ist ein Buch aus dem Frederking & Thaler Verlag vom 14. Oktober 2020.

Zirkuswelten

Hühner auf dem Seil und Clowns in Pluderhosen: Die letzten Wanderzirkusse Europas entführen ihr Publikum in eine magische Welt der Fantasie. Für GEO begleitete die Fotografin Stephanie Gengotti den Zirkus Bidone auf seiner Tournee, in diesem Band wirft sie einen Blick auf das Leben hinter den Kulissen auch anderer Wanderzirkusse – mit seinen Freiheiten aber auch Entbehrungen. Einfühlsam porträtiert sie eine Gemeinschaft von Lebenskünstlern, mit Bildern wie aus einer anderen Welt: versponnen, melancholisch, verrückt – und einfach liebenswert!

Ein wirklich sehr gelungener Band über eine Zirkusfamilie, der mal einen Blick hinter die Kulissen wirft, einen sehr interessanten sogar. Man bekommt alleine durch die Bilder einen richtig schönen Eindruck von dem Leben dieses Wanderzirkus. Man fängt auch an sich so seine eigenen Gedanken zu machen wie das Leben dort sein muss. Zum einen hat man ein wirklich freies Leben, man ist unterwegs, nie lange an einem Ort, das muss ein wunderbares Gefühl der Freiheit sein, allerdings fehlt einem auch eine gewissen Beständigkeit, das ist wohl der Nachteil dabei. Ich habe mich erwischt, wie ich mich gefragt habe ob das ein Leben für mich wäre? Ich bin auf keine Antwort gekommen, aber ich tendiere eher in die Richtung, dass ich meinen sicheren Hafen ungerne verlassen würde, würden diese Schausteller wahrscheinlich ebenso über ihre Freiheit sagen wer weiß. So regt das Buch eben auch dazu an sich so seine eigenen Gedanken zu machen und daher meine klare Empfehlung für dieses Buch.