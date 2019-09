Yester – Der Name stimmt doch? ist ein Film mit u.a. Horst Tappert, Doris Kunstmann, Eva Maria Meineke, Martin Hirthe und Friedrich W. Bauschulte von Pidax Film aus dem Jahr 1971.

Irgendwo in der amerikanischen Provinz leben der Reporter Ellis Yester (Horst Tappert) und seine Frau Paula (Eva-Maria Meineke) in einem beschaulichen Landhaus. Als eines Tages Yolande (Doris Kunstmann) und Edmund Clenz (Martin Hirthe) in die Nachbarschaft ziehen, ändert sich das Leben beider Paare schlagartig. Der arbeitslose Journalist und die attraktive Nachbarin verlieben sich ineinander. Dies geschieht, weil beide mit dem jeweiligen Ehepartner unzufrieden sind. Ellis und Yolande beginnen einen mörderischen Plan zu schmieden …

Dieser Psychothriller, dem das Hamburger Abendblatt damals eine „originelle Idee“ attestierte, besticht durch die hervorragenden schauspielerischen Leistungen Horst Tapperts und Doris Kunstmanns sowie durch eine spannende und packende Handlung. Artur Brauners legendäre CCC produzierte den Film nach dem Roman „The Two of Them“ von J. H. Wallis, dessen Bestseller „Die Frau im Fenster“ 1944 von Fritz Lang in Hollywood verfilmt wurde.

Ich muss ganz ehrlich sagen, dass Yester der beste Film ist, den ich in diesem Jahr bisher gesehen habe. So gut gemacht, so spannend, wenn man sich in die damalige Zeit versetzen kann, bei der Ehebruch noch strafbar war. Das ist natürlich eine ganz andere Zeit gewesen und heute gibt es solche Geschichten in jeder Nachbarschaft, aber früher war das eben ein Tabuthema. Ich kann euch diesen Film sehr empfehlen, es ist ein ständiges Katz/Maus Spiel bei dem man sich die ganze Zeit fragt wie alles genau gemacht wurde und es bleibt hochspannend bis zum Ende.