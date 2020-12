Yammbits Fruchtkugeln – Gesunde und Leckere Snacks ist ein Set aus Bio-Früchten, bekannt aus der Sendung Höhle der Löwen von Yammbits aus dem Jahr 2020.

Yammbits Fruchtkugeln – Gesunde und Leckere Snacks

BIO-QUALITÄT – In Yammbits Fruit Balls stecken nur erlesene Früchte in aller feinster Bio-Qualität von ausgewählten Händlern. Das ist zwar teurer aber lohnt sich, weil die Rohstoffe die Umwelt so wenig wie möglich belasten und so unbehandelt wie möglich sind.​

NACHHALTIG – Die Schale in der die Leckereien liegen ist aus 80% recyelten Kunststoff (PET). Der Verzicht von Palmöl schützt den Regenwald vor Rodung, stattdessen wird Cashewmus verwendet das den Körper mit wichtigen Mineralien versorgt.​

EXQUISIT – Yammbits Obstsnacks werden so hergestellt, dass das Beste der frischen Frucht ohne zugesetzten Zucker, Konservierungsmittel oder Aromastoffe zum Geschmackserlebnis wird. 100% Bio,-Roh,-Vegan und der natürlichen Süße aus Früchten.​

ALTERNATIVE – Die besonders saftig-weiche Konsistenz in Kombination mit der Süße aus Früchten bietet Ihnen im Alltag eine fruchtig frische Alternative zu Schokolade, Kekse und Co.. Ideal wenn die Lust auf Süßes mal wieder größer wird.​

VIELFÄLTIG – Egal ob „Aufregende Aprikose-Mango“, „Coole Kokos-Aronia“ oder „Galaktische Granatapfel-Cassis-Himbeere“, mit der bunten Vielfalt ausgewählter Früchte ist mit Sicherheit für jeden Geschmack etwas leckeres dabei. Iss Natur!​

Wer nach einer gesunden Alternative für Süßigkeiten sucht, der wird hier auf jeden Fall fündig werden. Ich fand diese kleinen Fruchtkugeln ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, besonders Kokos hat mir gefallen, die waren auch sehr schnell weg. Gesehen hatte ich diese Früchte in der Sendung „Höhle der Löwen“ und musste diese natürlich sofort mal probieren. Hauptbestandteil sind Datteln, wer die mag, macht hier sowieso nichts verkehrt. So kann ich euch auf jeden Fall empfehlen hier einfach mal zuzuschlagen und zu probieren, bei dem Set ist auf jeden Fall für jeden Geschmack etwas dabei. Granatapfel war nicht so meines vom Geschmack, aber ich habe da eine Bekannte, die diese Kugeln liebt in der Geschmacksrichtung und so kann ich sagen, dass das sicher nicht das einzige Mal war, dass ich mir die Kugeln gekauft habe.