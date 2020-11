Yammbits – Das fruchtig-süße Naschwerk ohne Zuckerzusatz

Yammbits – Das fruchtig-süße Naschwerk sind kleine Leckereien ohne Zusatz von Zucker und nur mit der Süße aus Früchten. bekannt aus der Sendung Höhle der Löwen.

Du hast Lust auf Naschen, willst aber bewusst auf Schokolade, Kekse und Co. verzichten? Dann greif jetzt zu Yammbits Fruit Balls – die leckeren Bio-Fruchtkugeln aus 100% feinsten Bio-Rohstoffen. Die neun kleinen Fruchtkugeln enthalten nur Süße aus Früchten und sind komplett ohne Schokolade und Palmöl. Zusätzlich dazu sind sie vegan, laktose- und glutenfrei und kommen ohne zusätzliche Aromastoffe aus. Die Yammbits Fruit Balls sind saftig weich und der ideale Energiebringer für zwischendurch und unterwegs, im Büro oder bei Ausflügen. Einfach fruchtig Naschen wie es dir gefällt. Sei dabei – bei unserer Frucht-Revolution!

Einfach mal selbst probieren

Ich schaue die Sendung Höhle der Löwen ja richtig gerne und irgendwann hatte ich mal diese kleinen Fruchtkugeln gesehen und fand die Idee dazu richtig gelungen. Im Grunde gesund, weil kein extra Zucker drinnen ist, also nur der Zucker aus der Frucht. Dazu kommt noch die Qualität, sagenhaft sag ich euch. Die Basis ist dabei Datteln mit verschiedenen Früchten versetzt. Himbeere hat mir dabei nicht so gut gefallen. Mango war nicht schlecht und das Highlight ist Kokos. Kokos war so mega lecker, die hatte ich als erstes auf. Kann man gut zwischendurch naschen oder eben auch Abends vor dem Fernseher. Das Beste aber ist: Man hat kein schlechtes Gewissen mehr, denn besser diese kleinen Fruchtkugeln naschen als irgendwie einen Schokoriegel. Natürlich ist das ganze nicht so günstig, was der Nachteil daran ist, aber man muss es ja auch nicht täglich essen, es soll ja auch irgendwo was besonderes bleiben. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr es mal probiert, ich fands sehr lecker.