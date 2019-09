World of Warcraft: Comic-Anthologie ist ein Comic aus dem Panini Verlag vom 27. August 2019.

Drei Mini-Serien aus dem World of Warcraft-Universum von Blizzard Entertainment, zum ersten Mal gesammelt in einem Band. In zehn neuen Storys werden die Hauptcharaktere der letzten drei WoW-Erweiterungen Warlords of Draenor, Legion und Battle for Azeroth in neuen und schockierenden Geschichten vorgestellt. Darunter sind Fan-Lieblinge wie Jaina Prachtmeer, Magni Bronzebart, Gul’dan und viele mehr zu finden!

Ich bin ja bei der neuen Erweiterung son bisschen raus aus der Geschichte und fummel mich gerade wieder in WOW rein. Daher fand ich diesen Comicband hervorragend, weil er mir Charaktere erklärt die ich bisher noch nicht so gut kannte, Der Comic kommt irgendwie genau zu richtigen Zeit, denn seit kurzem gibt es die Classic-Server und die haben mich dazu gebracht wieder anzufangen zu spielen und mich wieder mit der Gesamtgeschichte intensiver auseinanderzusetzen. Solltet ihr das auch genau so machen, dann kann ich euch diesen Comicband sehr empfehlen.