Wintermärchen 2 – Weihnachtsklassiker ist ein weihnachtliches Album von Deutsche Grammophon (Universal Music) vom 8. November 2019.

Es ist die schönste Zeit des Jahres: Überall auf der Welt zählt die Weihnachtszeit zu den kostbarsten Momenten für Jung und Alt. Christoph Israel lädt auf Ein Wintermärchen 2 ein, die beliebtesten Weihnachtsklassiker auf eine bisher nie gehörte Art neu zu entdecken. Stimmliche Unterstützung bekommt er dabei von internationalen Superstars wie Ute Lemper, Nadine Sierra, Kandace Springs, Max Raabe, Carolin Niemczyk (Glasperlenspiel), Michael Schulte, Götz Alsmann und Theo Bleckmann.

Die Weihnachtszeit hat nun begonnen, so langsam macht sich bei mir auch schon Stimmung breit und da kommt doch so ein Album genau richtig. Richtig schöne Weihnachtslieder von denen mir am besten eines von Götz Alsmann gefallen hat, da bin ich eh riesen Fan und freue mich, dass er bei diesem Projekt mitwirkt. Ich kann euch diese CD zu Weihnachten sehr empfehlen, hört unbedingt mal rein.

