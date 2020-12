Wie man erkennt, ob ein Casino legitim ist

Die Online-Glücksspielindustrie und Technologie gehen Hand in Hand, besonders wenn es um die neuesten Sicherheitsmaßnahmen geht, die eingesetzt werden, um sicherzustellen, dass die Verbraucher geschützt sind. Online-Casino-Websites werden im Laufe der Zeit in immer mehr Ländern verfügbar, vor allem aufgrund der Tatsache, dass bessere Sicherheitsmaßnahmen auf diesen Websites implementiert werden und große Anstrengungen unternommen werden, um die bereits vorhandenen Sicherheitsmerkmale zu verbessern. Mehr Menschen spielen Online-Spiele, da die meisten von uns jetzt ein mobiles Gerät besitzen und es einfacher geworden ist, auf diese Spiele zuzugreifen, daher wird die Sicherheit zum wichtigsten Aspekt, den Unternehmen berücksichtigen müssen. Mehr Menschen bedeutet mehr Daten, und mehr Daten bedeutet eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass diese Daten von Unbefugten missbraucht werden.

Datenverschlüsselung

Unsere heutige Welt dreht sich um das Sammeln und Verarbeiten von Daten und viele Websites legen großen Wert auf die Verschlüsselung dieser Daten. Ob eine Website gesichert ist oder nicht, können Sie anhand des Sicherheitsschlosses am Anfang der URL-Leiste überprüfen. Hochwertige Websites verwenden die neueste SSL-Verschlüsselung in Form von HTTPS. Dies ist zum Standard geworden, wenn es um die Sicherheit einer Website geht, und alle Informationen, die zwischen dem Browser und dem Website-Server übertragen werden, sind privat und sicher.

Die Bedenken, die sich um die Privatsphäre im Internet drehen, sind real. Die EU-Länder haben zum Beispiel mit der DSGVO große Maßnahmen ergriffen, um Datensicherheit und Datenschutz zu gewährleisten. Die DSGVO wurde eingeführt, um dem Benutzer mehr Kontrolle darüber zu geben, welche Daten von Drittanbietern über ihn gesammelt werden und wie diese Daten verwendet werden. Die Verschlüsselung spielt eine große Rolle beim Schutz sensibler persönlicher Daten und da Online-Casino-Plattformen eine gewisse Menge an persönlichen Daten zum Spielen benötigen, ist die Verschlüsselung dieser Daten eine Notwendigkeit. Denken Sie daran, das Sicherheitsschloss zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die Verbindung der Website sicher ist.

Die Kasino-Lizenz

Eine Casinolizenz wird von einer Glücksspielbehörde ausgestellt. Seriöse Glücksspielbehörden können entweder die MGA (Malta Gaming Authority), die Isle of Man, die Gibraltar Gambling Authority oder die UK Gambling Commission sein. Online-Casinos, die unter einer oder mehreren dieser Gerichtsbarkeiten operieren, sind mit Sicherheit von hoher Qualität. Aber es gibt auch andere, die unter verschiedene Gerichtsbarkeiten fallen, je nachdem, in welchem Land das Casino seinen Sitz hat. Das in der Schweiz ansässige Online Casino Starvegas fällt zum Beispiel unter die ESBK (Eidgenössische Spielbankenkommission). In der Schweiz sind Online-Casinos, die nicht von einem landgestützten Casino im Land betrieben werden, verboten und gesperrt. Um zu überprüfen, ob und welche Art von Lizenz das Casino hat, muss man auf der Homepage ganz nach unten scrollen.

Bedingungen und Konditionen

Transparenz spielt eine wichtige Rolle bei der Legitimität einer Online-Gaming-Website. Zusätzlich zur Datenverschlüsselung muss eine legitime Website personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit den Datenschutzgesetzen des Landes, in dem sie betrieben wird, verarbeiten. Die Seite mit den Datenschutzrichtlinien der Website muss darüber Aufschluss geben, welche Daten gesammelt werden und zu welchem Zweck. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind ein Vertrag zwischen dem Benutzer und dem Dienstanbieter. Wenn diese Angaben aus irgendeinem Grund fehlen, dann ist die Website wahrscheinlich nicht vertrauenswürdig. Dies sind einige der wenigen Details, die Sie beachten sollten, wenn Sie sich für das Spielen von Online-Casino-Spielen entscheiden. Im Laufe der Jahre ist das Online-Glücksspiel im Vergleich zu früher sicherer geworden, und immer mehr Menschen entscheiden sich dafür, online zu spielen, anstatt vor Ort.

Gastbeitrag