Wie Du zum TOP-GAMER wirst: Trainingsbuch E-Sport: Nachhaltig Leistung, Fitness und Stressresistenz steigern ist ein Buch aus dem pietsch Verlag vom 30. September 2020.

E-Sport, der sportliche Wettkampf mit Computerspielen, begeistert immer mehr Menschen. Doch ist eSport wirklich ein Sport? Und wie wird man vom Anfänger zum versierten Spitzen-Gamer? Das alles zeigt Ingo Froböse, einer der gefragtesten Experten zum Thema Sport und Fitness, in seinem Buch. Er gibt ambitionierten und leistungsorientierten eSportlern eine praktische Hilfestellung an die Hand, um ihre Leistung zu verbessern und ihr Training zu professionalisieren. Denn wer am Bildschirm spielt und an Wettbewerben teilnimmt, benötigt Konzentrationsvermögen, eine sehr gute Koordination und Wahrnehmung sowie Frustrationstoleranz.

Schon ein interessantes Buch, ich hab auch was völlig anderes darunter erwartet. Aber um ein guter Gamer zu werden ist es essentiell auch gesund zu leben und körperlich fit zu sein, daher hat das Buch sehr viele Trainingstipps parat. Neben den generellen Dingen wie „Wie sitzt man richtig“ macht das einen Großteil des Buchs aus. Das finde ich klasse, denn E-Sport Profi wird man nicht vom Fastfood und nur im Sessel rumgammeln zuhause. Das Buch nimmt sich dem Thema schon sehr ernst an und das kann ich euch sehr empfehlen. Viel Spaß beim lesen und zocken.