Wet Woman in the Wind ist ein Erotikfilm von der bush Media Group mit u.a. Tasuku Nagaoka und Yuki Mamiya aus dem Jahr 2020.

Der erfolgreiche Bühnenautor Kasuke fühlt sich von der Großstadt und von den Frauen genervt. Deswegen hat er sich in eine selbstgebaute Hütte im Wald zurückgezogen. Dort läuft ihm allerdings die hübsche Shiori über den Weg. Als lebenslustiger Freigeist bietet sie Kasuke unverblümt an, mit ihr zu schlafen – doch der mürrische Kasuke lehnt die Offerte an. Shiori fühlt sich provoziert: Nun will sie Kasuke erst recht verführen! Und so entwickelt sich ein erotisches Duell, bei dem alle Register gezogen werden.

Ich muss ehrlich gestehen, dass mich der Film im ersten Moment nicht bekommen hat. Aber irgendwie muss man dranbleiben, der Film hat was, was ich nicht mal so einfach beschreiben kann, irgendwie was fesselndes, wenn man die ersten Minuten überstanden hat. Was künstlerisch, aber ohne dabei gut zu sein, ich kann es kaum erklären. Ich kann euch nur empfehlen euch das selbst mal anzuschauen, vielleicht versteht ja der ein oder andere was ich da meine.

