Was. Mut. Macht.: Bemerkungen und Bemerkenswertes ist ein Buch aus dem Ecowin Verlag vom 28. Juli 2020.

Wolfgang Schüssel hat in seinen politischen Fuktionen Geschichte geschrieben. Viele Episoden kennt die offizielle Chronik nicht. Etwa des ehemaligen Bundeskanzlers Gedanken zu ewigen Themen wie Hoffnung oder sein Empfinden großer Momente der Musik. Und natürlich Geschichten vom Rasen, der die Welt bedeutet.

Wer Wolfgang Schüssel nur als Politiker kennt, wird in diesem Buch einen neuen Menschen kennenlernen. Wiewohl ohne Zweifel eine Person der Zeitgeschichte, zeigt er sich hier als Polyhistor, als vielseitig Interessierter und Talentierter. Seine Beobachtungen und Erlebnisse in der Politik wie auch in anderen Zusammenhängen schreibt er nieder – oder zeichnet sie. Das Ergebnis: ein einzigartiges Lebenspanorama eines Politikers und eines Menschen, der seine Einsichten und Ansichten erzählerisch und bildnerisch zu vermitteln vermag.