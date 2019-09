Wann sind wir endlich da? ist ein Buch aus dem TULIPAN Verlag vom 22. Juli 2019.

Wann sind wir endlich da?

Ferienzeit! Jim und sein Vater fahren mit dem Auto ans Meer. Aber die Fahrt dauert dem kleinen Jim viel zu lange und ihm ist so furchtbar langweilig. Wann sind sie denn endlich da? Vielleicht lässt sich die Fahrt mit einer Geschichte verkürzen? Eine Ziege und eine Gans wollen auch ans Meer. Doch das ist gar nicht so leicht. Gut, dass Jim immer wieder Ideen hat, wie sie es vielleicht doch schaffen können. Und werden am Ende alle ihr Ziel erreichen?

Ich glaube das kennt jeder von uns der Kinder hat, wie anstrengend das sein kann mit Kindern unterwegs zu sein. Nicht alle Kinder sind so, aber die meisten, was verständlich ist, denn Kinder haben dann auch einfach Langeweile. Dieses Buch handelt davon und erzählt eine tolle gute Nacht Geschichte für unsere kleinen, die man auch abseits von einer Autofahrt vorlesen und zeigen kann, um Kinder auch einfach schon mal an diese Situation heranzuführen. Ich könnte mir vorstellen das klappt, daher wollte ich es einfach einfach mal empfehlen.