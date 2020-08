Von Zeit zu Zeit ist ein Buch aus dem Gerstenberg Verlag vom 20. Juli 2020.

Von Zeit zu Zeit

1, 2, 3 im Sauseschritt, saust die Zeit, wir sausen mit! In diesem Buch sind es gleich vier Schritte, die uns vom Werden und Vergehen, Entstehen und Vorübergehen ein Bild geben: vom Schneeball bis zum Schneemann, von der Blüte bis zum Apfel. Ist es zuerst nur eine Ente, die über den See schwimmt, ist es ein wenig später eine ganze Entenfamilie. Der Hase fegt – fft! – nur so vorbei, während die Schnecke ganz langsam von Bild zu Bild vorüberkriecht. Eine Sehschule besonderer Art, die mit hintergründigem Humor kleinen und großen Betrachtern überraschende Einsichten in den Lauf der Dinge schenkt!

Ein schönes Erklärbuch für Kinder um denen zu zeigen wie verschiedene Sachen funktionieren. Zu zeigen wie eben der Unterschied zwischen Sommer und Winter ist, das Schnecken langsam sind, dass Vögel Nester für ihre Kinder bauen und und und. Ein schönes und einfach illustriertes Buch, mit dem man viel Zeit mit seinen Kindern verbringen kann. Ich fand gerade die Einfachheit des Buchs sehr angenehm und kann es euch daher sehr empfehlen.