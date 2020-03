USA Nordosten – Reiseführer von Iwanowski: Individualreiseführer mit Extra-Reisekarte und Karten-Download (Reisehandbuch) vom26. Februar 2020.

USA Nordosten – Reiseführer von Iwanowski

Auf einer Reise durch die Neuengland-Staaten erwarten den Besucher lebendige Geschichte und gleichermaßen eindrucksvolle Landschafts- und Naturerlebnisse. Die Farbenpracht des Indian Summer ist ebenso überwältigend wie die gewaltige Wasserkraft der Niagarafälle. Die große Auswahl an Aktivitäten reicht von Bootsausflügen zur Walbeobachtung oder zum Hummerfang über Wildwasserfahrten und Bergbesteigungen bis hin zu Wandern und Radfahren. In den Metropolen Boston, Philadelphia, New York und Washington D.C. erwartet den Reisenden die gesamte Bandbreite an aktuellen Kulturangeboten, hippen Restaurants und spannenden Sportveranstaltungen. Im Kontrast dazu versetzen romantische Ortschaften mit weiß getünchten Dorfkirchen den Besucher zurück in die Zeit der ersten Siedler aus Europa.

Die erfahrenen USA-Autoren geben viele Tipps für Individualreisende und heben kenntnisreich den ganz eigenen Charakter der einzelnen Staaten hervor. Ihre ein- bis fünfwöchigen Routenvorschläge sind variierbar und ideal für Mietwagen- und Wohnmobilfahrer. Mit den Bundesstaaten Maine, New Hampshire, Vermont, Rhode Island, Connecticut und Massachusetts sowie den Metropolen New York, Washington, D.C., Baltimore und Philadelphia.

Ich sag es ja immer wieder, ich reise unendlich gerne und bin immer wieder auf der Suche nach neuen Zielen, denn ich möchte wenn ich irgendwann mal alt bin sagen, dass ich was von der Welt gesehen habe. Zuletzt war ich in Deutschland unterwegs, in Köln, davor in Holland, Amsterdam. Nun bin ich wieder dabei neue Ziele für eine spätere Reise herauszusuchen und da sind die Reiseführer aus dem Iwanowski’s Reisebuchverlag immer grandios, denn hier erfährt man nicht nur viel über die Orte um die es da geht, man erfährt auch viele kleine Geheimtipps und kann einen möglichen Urlaub auch schon vorher genau planen, was ich bevorzuge, ich fahre ungerne irgendwo hin und schaue dann erst was man dort vor Ort machen kann, das ist mir zu stressig.