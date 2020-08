Unter heißem Himmel ist eine Kultserie von der 6 Folgen ins deutsche übersetzt wurden und erschien jetzt neu auf DVD von Pidax Film aus dem Jahr 1962.

Unter heißem Himmel

Als freie Journalisten bewohnen Ben Gregory und Paul Templin ein großzügiges Penthouse auf Hawaii. Die umfangreichen Recherchen für ihre Berichte führen die beiden Männer immer wieder in kriminelle Kreise und sorgen für eine ganze Menge Schwierigkeiten und Aufsehen. Polizei-Leutnant Frank Roper ist sehr eng mit Ben und Paul befreundet. Er fungiert häufig als ihr Informant und muß den beiden Journalisten öfters aus der Patsche helfen, wenn die Situationen brenzlig werden. Die hübsche Studentin Katherine Ann Richards, genannt Kathy, arbeitet als Sekretärin für Ben und Paul. Unterstützung findet das Journalisten-Team durch Eric Jason, der bei ihren Recherchen behilflich ist. Neben ihrer Arbeit genießen die Herren auf der schönen Insel das wilde Junggesellenleben.

Die US-Reporterserie „Unter heißem Himmel““ (OT: Follow the sun) entstand in den Jahren 1961/1962 in 30 Folgen. In Deutschland wurde die Serie ab 18. Januar 1966 mit 6 Episoden ausgestrahlt und fand reges Zuschauerinteresse. Brett Halsey und Barry Coe stehen als Hauptdarsteller im Mittelpunkt des Geschehens. Jay Lanin, Gary Lockwood, Gigi Perreau, Inger Stevens, Brian Keith, Jack Klugman, Jayne Mansfield, Robert Vaughn, Wally Cox, Julie London und Cesar Romero sind in verschiedenen Episoden-Rollen zu sehen.

Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Serie mich direkt von Anfang an begeistert hat. Schon die erste Folge war spannend, wie der Fall gelöst wurde, einfach fantastisch. Dabei immer mit einer Prise Humor würd ich sagen, oder vielleicht doch eher Lässigkeit. Ich finde es schade, dass von 30 Folgen es nur 6 Folgen als deutsche Fassung geschafft haben, die anderen hätte ich nun auch gerne noch gesehen. Ich kann euch sehr empfehlen hier selbst einmal reinzuschauen.