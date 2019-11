Und das Versunkene Schiff ist ein Special von Die Drei ??? und Europa (Sony Music) vom 1. November 2019.

Und das Versunkene Schiff von Die Drei ???

Liegt tatsächlich ein alter Goldschatz vor der Küste des Ferienortes von Justus, Peter und Bob? Prompt vergessen die drei ??? ihren Ärger über den verregneten Urlaub und nehmen die Jagd nach den versunkenen Reichtümern auf. Sie tauchen ein in die geheimnisvolle Geschichte des berühmtesten Dorfbewohners und heben ein dunkles Geheimnis …

Ursprünglich als immersives Hörspiel für Vorführungen in Planetarien produziert, wird mit „Die drei ??? und das versunkene Schiff“ die zweite Produktion der zweiten Planetariums-Staffel als Stereofassung veröffentlicht. Fortgesetzt wird die Reihe mit „Die drei ??? und der dreiäugige Totenkopf“.

Also dieses Special war eine der besten Folgen der drei Detektive bisher. Mir hat sie richtig gut gefallen, weil sie dieses mal nicht ganz so weit hergeholt war. Auch der „Angriff“ von dem Hai klärte sich schnell auf. Also nichts wo man denkt „Unrealistisch“. Eine solide Folge, die man immer wieder hören kann. Ich glaube ich habe sie mittlerweile schon 4 oder 5 Mal gehört und zum Einschlafen ist es gerade meine Lieblingsfolge. Ich kann sie euch also sehr empfehlen.