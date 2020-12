Und das Grab der Maya ist die neueste Folge und ein Special von Die Drei ??? und Sony Music Family Entertainment (Sony Music) aus dem Jahr 2020.

Und das Grab der Maya von Die Drei ???

In einem Umzugskarton stoßen die drei ??? auf eine alte Steinfigur und eine Karte mit geheimen Schriftzeichen. Beides scheint vom Volk der Maya zu stammen. Welches Geheimnis bergen die Fundstücke? Als Justus, Bob und Peter klar wird, dass einige zwielichtige Gestalten sehr an der Lösung des Rätsels interessiert sind, entspinnt sich ein gefährlicher Wettlauf gegen die Zeit und ihre Widersacher.

Ursprünglich als immersives Hörspiel für Vorführungen in Planetarien produziert, wird mit Die drei ??? und das Grab der Maya nun die Reihe der Stereofassungen der Planetariums-Hörspiele fortgesetzt.

Ich habe diese Folge mit großer Freude gehört und auch mit ein wenig Enttäuschtheit, denn ich hatte eigentlich Karten fürs Planetarium in Hamburg, dies wurde aber abgesagt, wegen Corona. So hat ich mir die Folge dann zuhause angehört. Letztendlich hatte ich aber doch meinen Spaß it den drei Detektiven, weils mit den Mayas eben genau mein Thema ist. Ich fand die Folge richtig klasse, spannend und vom Umfang her genau richtig. Selten war eine Folge so gut und auch wieder mehr oder weniger Authentisch, was ich ja sonst doch schon mal bemängelt hatte, vor allem, wenn ich die Drei ??? Kids höre, wie etwa die Folge 079/Achtung! Abenteuer. Aber Die Drei ??? machen es wieder gut, wie gesagt, ich kann die Folge sehr empfehlen, hört unbedingt mal rein.