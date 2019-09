Über Leben: 40 Jahre Cap Anamur ist ein Buch aus dem Verlag Edition Bildperlen vom 26. August 2019.

Seit 40 Jahren arbeitet Cap Anamur da, wo die Not am größten ist. Dabei sehen die Helfer oft unfassbares Leid an den außergewöhnlichsten Orten und erleben, dass es weder ein großes Team noch enorme Mittel braucht, um Erstaunliches zu bewirken. Traumatisierte Menschen knien verzweifelt vor ihren zerstörten Häusern. Das Erdbeben hat ihnen alles genommen. Hinter ihnen erstrecken sich malerisch die Berge Nepals, deren Spitzen bis in die Wolken reichen. Wenn die Kinder in den Nuba-Bergen im Sudan zwischen den großen Felsformationen hindurchrennen, ist das kein Spiel, sondern ein Wettlauf ums Überleben, denn nur in den Bergen sind sie vor den Bombenangriffen aus der Luft sicher.

Ich bin so unglaublich weit weg von all diesen Leiden und habe noch nie so wirklich einen Einblick gewonnen, weil uns auch nirgendwo wirklich dieser Einblick gewährt wird. Wir leben in unserer schönen heilen Welt und vergessen dabei, dass es Menschen gibt, denen es wesentlich schlechter geht. Dies Buch zeigt uns diese Menschen, dies Buch zeigt uns aber auch die Menschen die helfen und was bewirken und zeigt uns letztendlich auch glücklichere Menschen, durch die Hilfe. So schaut man sich ganz wunderbare Bilder an von Leuten die helfen und Leuten denen geholfen wurde. Ein beeindruckender Bildband, der mich sehr zum Nachdenken angeregt hat und deswegen meine klare Empfehlung ausspreche. Schaut unbedingt selbst einmal rein.