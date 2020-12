Twentyless Super-Starter-Set Allzweck, Glas und Badreiniger sind ein natürliches und ergiebiges Reinigungskonzentrat, Reinigungsmittel und 3 Glasflaschen je 500ml ersetzen 60 Plastikflaschen.

Twentyless Super-Starter-Set

NACHHALTIG: anders als bei herkömmlichen Reinigungsmitteln welche in Plastikflaschen geliefert werden, kommt Twentyless in einer Glasfalasche welche wiederverwendet werden kann.

NATÜRLICH: die clevere Alternative zu herkömmlichen Reinigern basiert auf einem Konzentrat mit natürlichen, biologisch abbaubaren und nachwachsenden Inhaltsstoffen

UNIVERSELL: mit diesem Reinigerset können Sie Fenster, Spiegel, Parkett, Laminat, Fliesen,Waschbecken und Ihre Dusche problemlos reinigen

ERGIEBIG: sie erhalten diesen Reiniger als Konzentrat -das macht ihn so ergiebig und langlebig wie 20 Flaschen eines ähnlichen Reinigers à 500 ml in Plastikflaschen!

VERWENDUNG: einfach mit der wiederverwendbaren Dosierkappe die empfohlene Menge TWENTYLESS in die leere Glasflasche geben,diese mit Leitungswasser auffüllen und fertig !

Ich habe diesen Reiniger bei der Sendung Höhle der Löwen gesehen und fand die Tatsache ganz interessant, dass man so lange damit hinkommt und konnte das kaum glauben. So ein Set dann bestellt und gemerkt, dass es stimmt. Man macht ganz wenig Konzentrat in einer Sprühflasche und füllt diese mit Wasser auf. Ich habe mit dem Glasreiniger dann direkt einige Oberflächen abgewischt, Schreibtisch, Monitor etc und war sehr positiv von der Wirkung überrascht. Eben wie ein Chemiereiniger, nur eben biologisch abbaubar.

Vom Preis her erscheint das erstmal ziemlich hoch, doch wenn man mal die Ergiebigkeit runterrechnet auf „normale“ Reiniger, die man sonst so benutzt merkt man schnell, das lohnt sich doch. Außerdem bekommt man hier hochwertige Glasflaschen und nicht irgendeinen Schrott geliefert. Bei Amazon gibt es auch jede Menge Zusammensetzungen auch ohne Plastikflasche dabei, für die, die nachbestellen wollen, wie auch ich, denn den Glasreiniger werde ich auf jeden Fall jetzt öfter nutzen, das ist ganz klar. Ich kann euch sehr empfehlen einfach mal selbst Hand anzulegen, probiert dieses Putzmittel mal aus, es lohnt sich sehr.