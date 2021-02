TV-Klassiker: Das Magazin für Fernsehkult: Ausgabe #04: Der blanke Horror ist ein Magazin aus dem In Farbe und Bunt Verlag vom 15. Dezember 2020.

TV-Klassiker: Ausgabe #04: Der blanke Horror

Mit der vierten Ausgabe von TV-Klassiker widmen wir uns dem Horrorgenre in all seinen Ausprägungen! Streifen wie „Outbreak“ von Wolfgang Petersen haben uns schon vor langer Zeit die Schrecken von weltweiten Krankheitsausbrüchen aufgezeigt, doch wirken Szenen wie die, in der sich das Virus in einem Kino durch das Lachen der Menschen verbreitet, heute beängstigender und realer denn je. Doch sind es nicht nur die Pandemien oder Zombieapokalypsen, die uns Unbehagen bereiten; die Spielarten des klassischen und modernen Horrors sind so vielfältig wie die Formen, in denen sie uns präsentiert werden…

Ich muss zugeben, dass ich dieses Magazin bisher noch nicht kannte. Ich werde mir wohl auch die anderen Ausgaben besorgen, weil die Umsetzung dieser absolut gelungen ist und die Themen der anderen auch total spannend sind, aber es geht ja nun um diese Ausgabe.

Wer mich kennt, weiß: Ich bin großer Horror-Film-Fan, vielleicht sogar einer der größten. Ich schaue wirklich alles in diesem Genre und würde von mir selbst behaupten, dass ich mich sehr gut auskenne, daher war ich besonders gespannt auf diese Ausgabe. Diese Ausgabe schafft es fast alle wichtigen Horrorfilme und Genrehighlights seit Bestehen abzubilden und zu durchleuchten. Dies alles in einer Länge und Umfang die angenehm sind. Natürlich fehlt hier und da etwas, wie beispielsweise die Hellraiser-Teile, meiner Meinung nach die beste Horrorfilm-Reihe. Aber was solls, das bricht der Krone keinen Zacken ab, wie man so schön sagt, das Magazin war trotzdem super. Ich hatte richtig viel Spaß beim lesen. Ich habe mich auch an herrliche Filme zurückerinnert und Lust bekommen den ein oder anderen wieder zu sehen. Ich kann euch dieses Magazin sehr empfehlen.