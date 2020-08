Trucking all over the World: Trucker – Fernweh – Abenteuer ist ein Buch aus dem Motorbuch Verlag vom 29. Juli 2020.

Der bekannte Foto-Journalist Richard Kienberger hat diesen weltumspannenden Reportageband mit eindrucksvollen Bildern aus seinem Archiv zusammengestellt. In Wort und Bild berichtet der Autor von seinen spannenden Reisen rund um den Globus und den zahllosen Begegnungen mit Männern und ihren Lastwagen. Er belässt es aber nicht nur bei den stimmungsvollen Beschreibungen, sondern liefert zusätzlich die wichtigsten Länderinformationen, die den jeweiligen Fernlastverkehr auf der Straße charakterisieren. So entsteht ein facettenreiches Bild über das unterschiedliche Leben der Kapitäne der Landstraße auf der ganzen Welt.

Ein super interessantes Buch wie ich finde. Ich bin schon als Kind so Truckerbegeistert gewesen. Deswegen übt dieses Buch eine ganz besondere Faszination auf mich aus, weil es eben nicht nur Trucks zeigt, sondern auch auf den Fernlastverkehr in so vielen Ländern anspielt und Einblicke gibt. Einblicke in Ländern von denen ich mich bisher nicht einmal gefragt habe ob die da überhaupt Trucks haben und genau das fand ich so spannend zu sehen. Das Buch geht dabei sehr gut ins Detail und zeigt ganz wunderbare Bilder und erzählt eben diese spannenden Geschichten. Ich kann euch einen Blick in dies Buch sehr empfehlen.