Tropico 6 ist ein Strategiespiel von Kalypso und erschien 29. März 2019 für den PC.

In Zeiten von politischen Wirren und Unruhen verlangt es nach visionären Politikern, die mit Weitsicht und Scharfsinn die Geschicke ihres Landes lenken! Stürzen Sie sich als gefürchteter Diktator oder friedfertiger Staatsmann in das politische Geschehen auf dem Inselstaat Tropico und führen Sie Ihre eigene Bananenrepublik durch vier Epochen. Stellen Sie sich den permanenten Herausforderungen der internationalen Politik und behalten sie immer die Interessen Ihres eigenen Volkes – sowie den Kontostand Ihres Schweizer Nummernkontos – im Auge. Verwalten Sie zum ersten Mal weitläufige Inselgruppen, errichten Sie Brücken und nutzen Sie neue Transportwege! Stehlen Sie internationale Weltwunder und Denkmäler, wie die Freiheitsstatue oder den Eiffelturm. Erweitern Sie Ihren Palast nach Belieben, erstellen und halten Sie Wahlkampfreden, um die Gunst Ihrer Untertanen für sich zu gewinnen!

Ich glaube das letzte Tropico was ich wirklich lang gespielt habe war der erste oder zweite Teil, ich erinnere mich schon gar nicht mehr so genau daran. Irgendwie ist die Reihe bisher an mir vorbei gegangen und ich frage mich in der Tat gerade warum eigentlich. Klar, andere Teile hab ich mir mal angesehen, haben mich aber nicht so geflasht, weil immer irgendwie noch was anderes da war, was ich zu der Zeit lieber gespielt habe. Dieses Mal habe ich mir aber mal Zeit genommen für den neuesten Ableger und was soll ich sagen, ich bin schwer begeistert.

Schon im Tutorial fängt der Spielspaß an, dies ist wirklich richtig gut erklärt und selbst komplette Neueinsteiger, die noch keinen Teil der Reihe gespielt haben werden hier mit dem Wesentlichen vertraut gemacht. Man muss sich natürlich nur richtig viel Zeit nehmen, Tropico ist definitiv kein Spiel für mal eben ne halbe Stunde.

Aber da wird nur der Grundstein gelegt, man muss vieles noch selbst herausfinden, was genau besser ist, das abschätzen können und bevor man sich versieht, sitzt man Stunden vor diesem Spiel und merkt gar nicht wie die Zeit ins Land geht, genau diesen Zustand liebe ich so. Eine riesen komplexe Wirtschaftssimulation und Aufbau-Strategie, wer hätte damals gedacht beim ersten Teil, dass es mal so komplex wird. Ich kann euch diesen teil sehr empfehlen, viel Spaß euren eigenen Staat zu kreieren und zu führen.