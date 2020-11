Trolls World – Voll vertrollt ist eine Horrorkomödie mit u.a. Eva Habermann und Katy Karrenbauer von White Pearl Movies / daredo (Soulfood) aus dem Jahr 2020.

Trolls World – Voll vertrollt

Die Geschichte begann zu einer Zeit, als Trolle, Magie und böse Mächte noch allgegenwärtig waren und nicht der Welt der Mythen und Legenden angehörten. Es war zur Zeit des dunklen Mittelalters, als ein boshafter Troll Besitz von der Seele der Markgräfin von Baden (Désirée Nick) ergriff. Mit ihrer Hilfe wollte der Troll ein Tor zur Unterwelt öffnen und die Menschheit mit einer Armee von Trollen ins Verderben stürzen. Nur dank eines Zauberbanns konnte er im letzten Moment gestoppt und zu Stein verwandelt werden. Seitdem geriet die Geschichte in Vergessenheit und wäre für immer zur Legende verkommen, wenn nicht ein Bauvorhaben 500 Jahre später, in unserer Zeit, zufällig die Statue der versteinerten Gräfin mitsamt dem Zauberbuch wieder ans Tageslicht befördert hätte… Durch ein Missgeschick wird der Troll zurück ins Leben geholt und schlüpft zur Tarnung in den Körper von Vanessa Majer (Eva Habermann). Mit dem neuen Körper, dem Zauberbuch und der Hilfe der verfluchten Helga Wolf (Katy Karrenbauer), versucht er seinen Plan erneut in die Tat umzusetzen. Nur der verrückte Wissenschaftler Dr. Fisher (Helmut Krauss), die neugierige Nachbarin Béatrice La Maitresse (Cecilia Pillado) und Vanessas Tochter Natalja bemerken, dass mit Vanessa irgendetwas ganz und gar nicht stimmt…

Ein grandioser Fantasy-Spaß mit tollen Effekten aus Deutschland, der 2019 beim San Diego Fantastic Horror Filmfestival als bester Film nominiert war!

Besetzt u.a. mit: Eva Habermann (Lexx, The Dark Zone, Sky Sharks, Die Strandclique), Helmut Krauss (Löwenzahn, Der Gründer), Katy Karrenbauer (Hinter Gittern, Alles, was zählt, Coud Atlas), George Hardy (Troll 2, Chosen), Désirée Nick (Schmidts Katze, Dora Heldt: Kein Wort zu Papa), Lutz van der Horst (Heute Show, Switch Reloaded), Billie Zöckler (Kir Royal, Liebling Kreuzberg,Soko München), Ralf Bauer (Gegen den Wind, Drehkreuz Airport) und Cecilia Pillado (Gute Zeiten, schlechte Zeiten)!

