TINY HOUSES: Kleine Häuser, grosse Träume ist ein buch aus dem AT Verlag vom 31. August 2020.

Einmal aus dem Alltag ausbrechen, außerhalb der vorgegebenen Normen leben, frei von finanziellen und materiellen Fesseln, wer möchte das nicht? Die wachsende Beliebtheit der Tiny-House-Bewegung zeigt, dass dies ein Traum für Menschen in aller Welt geworden ist. Dieses Buch ist für alle: ob sie den Bau eines Tiny House planen, bereits in einem leben oder einfach auf der Suche nach etwas Ablenkung vom Alltag sind. Es ist eine virtuelle Reise durch kleine Räume, die dazu inspirieren, ein einfaches Leben zu führen. Eine Gelegenheit, in seinen Gedanken zu versinken und von mehr zu träumen.

Im Fokus dieses Buches stehen Bilder und Stimmungen, begleitet von kurzen Texten über die Bewohner der Tiny Houses und ihre Ideen und Lebensweisen. Über 250 Fotos zeigen die kreativsten Tiny Houses von innen und außen: Baumhäuser, Wohnwagen, besonders umweltfreundliche Häuser und Häuser für Familien sowie Häuser in den Bergen, am Wasser und an besonders abgelegenen Orten in aller Welt. Ein visuelles Manifest für den Tiny-House-Lifestyle!

Ich finde diese Tiny Houses einfach genial, das wäre genau mein traum mal in so einem Ding zu wohnen und das Buch bietet dabei so viele Ideen wie man sich diese zurecht machen kann. Denn seien wir mal ganz ehrlich, wofür braucht man eine riesen Wohnung oder Haus? Man muss sich im leben auf das Wesentliche begrenzen und da setzt dieses Buch an. Ein Traum sag ich euch, in einige Varianten habe ich mich auch schon total verliebt, ich kann euch also sehr empfehlen hier einfach mal selbst reinzuschauen.