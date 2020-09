The Wave – Deine Realität ist nur ein Traum ist ein Film mit u.a. Justin Long und Tommy Flanagan von Koch Media aus dem Jahr 2020.

The Wave – Deine Realität ist nur ein Traum

Frank ist ein junger erfolgreicher Anwalt bei einer großen Versicherungsgesellschaft, dessen Privatleben und Ehe jedoch eher trostlos sind. Als er ein Schlupfloch entdeckt, das seinem Arbeitgeber die Auszahlung einer großen Versicherungssumme erspart, winkt eine Beförderung. Sein Freund und Kollege Jeff überredet ihn daraufhin, den Erfolg am Abend gebührend zu feiern. In einer Bar stoßen die beiden auf die Freundinnen Natalie und Theresa. Nach ein paar Drinks ziehen alle gemeinsam weiter zu einer privaten Party, auf der Frank und Theresa auf den mysteriösen Aeolus treffen, der die beiden zur Einnahme einer speziellen halluzinogenen Droge überredet. Frank findet sich unversehens auf einem Trip wieder, der nicht nur sein gesamtes Leben, sondern anscheinend auch das Raum- und Zeitgefüge auf den Kopf stellt…

Dies ist in diesem Jahr einer der besten Filme die ich gesehen habe. Es hat mich echt überrascht, weil ich den Film so gar nicht auf dem Schirm hatte und eher per Zufall entdeckt habe. Die Story ist einerseits sehr witzig gemacht bis zu einem gewissen Zeitpunkt und dann wird er auf einmal so richtig gut. Der Film hat zum Ende hin sehr berührt, was ich während des Verlaufs so gar nicht erwartet hätte. Der Film hat mich überrascht und einfach geflasht wie man so schön sagt. Ich kann ihn euch sehr empfehlen, schaut unbedingt mal rein.