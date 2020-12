The Rocketeer: Neue Edition ist ein Comic von Cross Cult vom 14. Oktober 2020.

The Rocketeer: Neue Edition

1938 Dem Showpiloten und Schaumschläger Cliff Secord fällt ein experimenteller Raketenrucksack in die Hände. Als Rocketeer, „der erste fliegende Mensch“, will Secord im Showbiz hoch hinaus. Der gestohlene Antrieb zieht aber allerlei zwielichtiges Gesindel an, nicht zuletzt deutsche Spione, die das fliegende Wunderwerk für den Führer erbeuten wollen. Ein waghalsiges Abenteuer beginnt …

1982 Der Comic-Künstler und Storyboard-Zeichner Dave Stevens erschuf mit „The Rocketeer“ ein unwiderstehliches, an den Movie Serials der späten 40er und frühen 50er Jahre angelehntes Comic-Bonbon, das als einer der Höhepunkte der Comic-Kunst der 80er Jahre gilt. 1991 zog Hollywood nach und verfilmte Stevens’ „Rocketeer“-Stoff unter der Regie von Joe Johnston („Jumanji“). 2010 Cross Cult präsentiert die erste deutschsprachige Gesamtausgabe aller „Rocketeer“-Geschichten, inklusive Cover-Galerie, zusätzlichem redaktionellen Bonus-Material und der preisgekrönten digitalen Neu-Kolorierung von Farben-Magierin Laura Martin. 2020 Bei Cross Cult erscheint eine neue Edition der Gesamtausgabe mit rotem Umschlagdesign – und parallel dazu ein exklusives Puzzle zu THE ROCKETEER. Die Legende lebt weiter! Das Flair der 30er Jahre, eingefangen in der Fabulierlust der 80er Jahre und optisch aufbereitet für das neue Jahrtausend. Der ROCKETEER hebt ab!

Die Geschichten von Rocketeer kenne ich auch noch aus meiner Jugend, man ist das mittlerweile lange her. Daher war ich auch sehr froh gesehen zu haben, dass die Comics nun als Gesamtband erschienen sind und musste das natürlich unbedingt haben. Ich glaube das ist für jeden, der in den 80er Jahren groß geworden ist ein absolutes Highlight. Nicht nur für die, die den Film geliebt haben, sondern die Geschichte um Rocketeer feiern und dazu gehöre ich auf jeden Fall. Cross Cult hat es geschafft die Comics würdig in Szene zu setzen in diesem hochwertigen Band, dass ich ihn euch sehr gerne empfehlen kann, viel Spaß beim Lesen.

Wer eben in den 80er Jahren aufgewachsen ist oder die Comics aus der Zeit feiert, dem kann. Ich auch Corum Der Scharlachrote Prinz empfehlen, ebenfalls ein klasse Comic, zwar ein ganz anderes Genre aber auch von Cross Cult super umgesetzt in einem hochwertige Band. Prinz Corum Jhaelen, der scharlachrote Prinz, begibt sich auf eine epische Reise des Schicksals und der Rache durch alle fünfzehn Ebenen der Erde, sogar bis ins Zentrum der Zeit – die stille, blaue Stadt Tanelorn. Corum, ein Kämpfer wider Williger, muss sich den Göttern des Chaos stellen, um die Welt, die er schätzt, und die Frau, die er liebt, zu retten.