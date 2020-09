The New Mutants ist ein US-amerikanischer Science-Fiction-Actionfilm von Josh Boone, der auf den X-Men-Comics des Marvel-Verlages basiert. Es ist der dreizehnte und letzte Film in der X-Men-Filmreihe. Nach zahlreichen Verschiebungen erschien der Film am 28. August in den US-amerikanischen und am 10. September 2020 in den deutschen Kinos.

The New Mutants ab sofort im Kino + Verlosung

