The Eternal Castle [REMASTERED] ist ein Spiel von Playsaurus und erschien am 5. Januar 2019 auf Steam.

The Eternal Castle [REMASTERED]

Zunächst muss man mal sagen, dass The Eternal Castle [REMASTERED] ein kleiner Fake ist, ein kleiner aber sehr kluger Fake wie ich finde, denn ein ursprüngliches The Eternal Castle von 1987, wie es bei den Entwicklern heißt gibt es nicht, zumindest habe ich dazu keinerlei Informationen gefunden, also ein geschickter Marketingzug von dem Publisher.

Versteht mich nicht falsch, das soll gar nicht negativ klingen, ich finde das Spiel großartig, es ist eine Art Homage an Spiele der 80er Jahre, wie auch Another World. Das wahnsinnige dabei ist, das Spiel kommt an diese Spiele auch noch heran. Es fängt den Charme der 80er Jahre ein und sorgt für ein gutes Gefühl bei mir, ich bin ja aber auch schon ein Gamer aus der Zeit. Nach etwas über eine Stunde ist man hier durch, am Anfang noch eher leicht, zum Ende hat es einen schönen Schwierigkeitsgrad und die Grafik war der Hammer, hat mir gut gefallen, macht einfach Laune das Spiel und deswegen empfehle ich euch dieses Spiel sehr gerne.