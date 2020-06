Teufel BOOMSTER GO Off-White – Streaming Bluetooth Wireless Musik BT WiFi ist eine Bluetooth Box mit sagenhafter Qualität.

Teufel BOOMSTER GO Off-White

Robuster Bluetooth-Speaker in fünf stylischen Farbvarianten mit druckvollem Sound für jede Gelegenheit

Wasserdicht nach IPX7, gummiertes Gehäuse bietet Schutz vor Stößen

Leistungsstarker Vollbereichs-Treiber und zwei passive Basstreiber im Push-Pull-Prinzip für straffe, hohe Pegel ohne Verzerrungen

Genialer Strap sowie ein Go-Pro-kompatibles Gewinde (¼ Zoll) zum Anbringen des BOOMSTER GO an einfach allem: Gürtel, Stativ, Rucksack, Weltraumkapsel

Bluetooth für Musikstreaming von Spotify, Youtube, Apple Music, TuneIn etc.

Freisprechfunktion, eigene Taste zum Aufrufen von Siri/Google Assistant, Bedientasten am Gerät, LED-Akkuanzeige

Hochkapazitiver Akku für Spielzeiten von bis zu 10 Stunden, schnelle Ladezeiten

Zwei BOOMSTER GO lassen sich koppeln und spielen dann synchron in Stereo

So Freunde, ich hab hier mal wieder eine Empfehlung für euch. Ich habe diese Box schon eine ganze Zeit lang bei mir in Gebrauch. Zuhause steht sie mittlerweile bei mir auf dem Schreibtisch, ich höre Musik drüber beim arbeiten. Der Klang ist für das „kleine“ Ding einfach genial. Aber jetzt diese Tage hab ich erst das ganze Potential ausgenutzt, denn der Sommer kommt. Wir hatten bei uns diese Tage round about 25 Grad und wer mich kennt weiß: Ich bin so ein Strand Typ. Ich lege mich unwahrscheinlich gerne ans Wasser, in Parks und genieße diese Natur einfach, am liebsten mit Freunden. Und genau bei denen erfreut sich diese Box mittlerweile richtig großer Beliebtheit, weil selbst der Klang im freien super klingt. Nicht unangenehm laut und blechern, sondern wirklich gut, so gut, dass ich einfach nur sagen kann, wenn ihr unterwegs seid, chillt mit Freunden, nehmt sie mit, lasst etwas Musik nebenbei laufen und genießt das Wetter.