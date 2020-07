Teleskop Okular – Welche Okulare sind sinnvoll? Ich bin Einsteiger und habe mich diese Tage mal ein wenig mit dem Thema beschäftigt, meine Ergebnisse könnt ihr hier lesen.

Zunächst einmal das wichtigste vorab, durch meine Recherche habe ich folgendes wichtiges herausgefunden: Wenn der Okularauszug eines Teleskopes über 2 Zoll verfügt, dann sollte auch das Okular, das schwach vergrößernd wirkt, mit 2 Zoll eingesetzt werden… Kann man auch auf https://teleskopkaufen.com/okulare/ lesen, dort gibt es auch viele weitere Tipps, gerade für Einsteiger mehr als wichtig.

Welche Fehler kann man machen um Umgang mit Teleskopen?

Mir ist aufgefallen, dass Anfänger so ein paar Fehler machen um Umgang mit Teleskopen, die ich einfach kurz, zumindest die, denen ich begegnet bin, hier einmal erörtern möchte. So richtet man sein Teleskop nach Norden aus, nicht wie falsch angenommen nach Süden.Wichtig ist auch die richtige Einstellung der Polhöhe, ich kann euch dazu dieses Video empfehlen. Sucher und Teleskop sollten immer aufeinander eingerichtet sein, dies sollte man ständig überprüfen. Nicht mit falscher Erwartungshaltung an die Sache herangehen. Beschlagene Linse und Spiegel reinigen, aber erst trocknen lassen, sonst kann die Optik Schaden nehmen. Das aber nur einige wenige Beobachtungen von mir. Ich möchte euch gerne noch etwas zu Okularen im Allgemeinen schreiben, aber das würde jetzt den Rahmen und vor allem dem technischen Rahmen sprengen, ihr solltet diese Seite besuchen um mehr zu erfahren. Ich wünsche euch viel Spaß bei euren ersten Beobachtungen.