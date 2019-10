Tausend Augen ist ein Erotikthriller mit u.a. Barbara Rudnik, Armin Mueller-Stahl, Karin Baal, Peter Kraus und Vera Tschechowa von Pidax film aus dem Jahr 1984.

Tausend Augen

Studentin Gabriele (Barbara Rudnik) will fort aus Hamburg. Doch für das Leben bei ihrem australischen Freund fehlt ihr das Geld. Deshalb arbeitet sie nachts in einer dubiosen Peepshow. Geführt wird das Unternehmen von einem mysteriösen Mann namens Arnold (Armin Mueller-Stahl), der in illegale Aktivitäten verstrickt ist und deshalb von einem Killer bedroht wird …

Das Lexikon des internationalen Films lobte Hans-Christoph Blumenbergs prominent besetzten Thriller als „bemerkenswerten Erstlingsfilm in einem genau beobachteten Lebensmilieu.“ Der Spiegel (36/ 1984) schrieb: „Mit Überschwang huldigt der Regisseur den alten Kino-Schattenspielen des Geheimnisträchtigen, der Mystifikation, der bizarren Maskerade.“ Cinema.de meinte, der Film „lebt von guten darstellerischen Leistungen, pittoresken Schauplätzen, einer beklemmenden Atmosphäre.“