Tanz der Tiefseequalle ist ein Hörbuch von Diwan Hörbuchverlag vom 6. Juli 2020.

Tanz der Tiefseequalle

Manchmal ist es diese eine Sekunde, die alles entscheidet: Niko, der ziemlich dick ist und sich oft in Parallelwelten träumt, rettet die schöne Sera vor einer Grapschattacke. Sera fordert Niko daraufhin auf der Klassenfahrt zum Tanzen auf, was verrückt ist und so aufregend anders, wie alles, was in den nächsten Tagen passiert. Vielleicht ist es der Beginn einer Freundschaft von zweien, die gegensätzlicher nicht sein könnten, aber im entscheidenden Moment mutig über ihre Schatten springen.

Ein richtig tolles Hörbuch, mega, ich bin beinahe Sprachlos. Normalerweise höre ich solche Art von Hörbüchern mit Jugendlieben etc. nicht so gerne, aber dieses wurde so oft für Literaturpreise nominiert, dass ich da mal reinhören musste und was soll ich sagen. Ich hab es in einem durchgehört und bin schwer begeistert. Einmal ist der Umfang richtig super und dann haben mir beide Sprecher richtig gut gefallen. Beiden kaufte ich ihre Rollen ab, besser hätte man das wohl kaum besetzen können. Dazu kommt noch die Geschichte, die sehr gelungen ist. Man will gar nicht aufhören zu hören, weil man ständig wissen möchte wie es denn nun ausgeht. Ich kann euch dieses Hörbuch sehr empfehlen.