Star Wars Episode 1-8: Die Star Wars-Saga für Kinder erzählt ist ein Hörbuch von der Hörverlag vom 11. November 2019.

Laserschwerter, Ewoks und der Millenium Falke sind seit Jahrzehnten in jedem Kinderzimmer zu finden. Jetzt wird der Kampf zwischen der hellen und der dunklen Seite in einer weit, weit entfernten Galaxis auch für junge Jedischüler erzählt. In dieser CD-Edition werden kindgerecht alle Episoden erzählt – von Anakins Werdegang in Episode 1 über Yodas Exil bis hin zu Reys Ausbildung in Episode 8. So heißt es am Ende sicher nicht »…viel zu lernen du noch hast«.

Ich fand es krass, wie detailliert man es doch schafft die 8 Star Wars Filme in nur knapp über 2 Stunden zusammenzufassen. Ich war davon überzeugt, dass das viel zu wenig Zeit ist, bin aber erstaunt, dass das ging. Für Kinder richtig cool, weil es eben zum einen kindgerecht ist und zum anderen bekommt man die Vorgeschichte mit ohne alle Filme dann zu schauen. Man kann also bald in den aktuellen Star Wars Film direkt rein. Insgesamt ne tolle Idee das so zu machen, kann ich also sehr empfehlen. Natürlich schaue ich trotzdem lieber die Filme, aber so kann man herrlich alle Details noch mal in Kürze auffrischen.