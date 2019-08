Speedway Trio ist ein Film mit u.a. Patrick Swayze, Jamie Lee Curtis, C. Thomas Howell, Troy Donahue und Carole Cook von Pidax film aus dem Jahr 1984.

Speedway Trio

Eine kleine Stadt irgendwo in der amerikanischen Provinz. Michelle Cody (Jamie Lee Curtis), genannt Mike, leitet hier ein Speedodrom, in dem schnelle Autocrash-Rennen gefahren werden. Eines Tages verliebt sich die zehn Jahre ältere Michelle in den High-School-Absolventen Tim (C. Thomas Howell). Kann sie durch die Affäre mit ihm verhindern, dass sein Vater auf ihrem Gelände einen Golfplatz errichtet? Es gibt auch ein weiteres Problem. Rennfahrer Ernie (Patrick Swayze) ist in Michelle verliebt und sieht die Beziehung zu Tim gar nicht gerne …

Über die mit Patrick Swayze und Jamie Lee Curtis prominent besetzte Produktion schrieb Kino.de: „Unterhaltsame Geschichte aus der US-Provinz, in der sich Komisches mit Sentimentalem, Dramatischem und turbulenter Action mischt.“ Regisseur Randal Kleiser, der Hits wie „Die blaue Lagune“ und „Grease“ inszenierte, unterlegte seine Geschichte mit viel Popmusik von damals.

Ein klasse Film mit einer top Besetzung. Ich fand besonders C. Thomas Howell gut in diesem Film, ich mag ihn als Schauspieler sowieso gerne. Es ist immer etwas schade, dass er den großen Durchbruch nicht geschafft hat und man ihn mittlerweile immer nur in so Trashfilmen sieht.