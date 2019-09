Spannagl & Sohn ist eine Serie mit u.a. Walter Sedlmayr, Bruni Löbel, Richard Rüdiger, Gustl Bayrhammer und Gusti Kreissl von Alive aus dem Jahr 1975.

Spannagl & Sohn

Eine bayerische Kleinstadt: „Spannagl & Sohn“ ist der Feinkosthändler um die Ecke. Vater Gustav (Walter Sedlmayr) betreibt den Laden gemeinsam mit seiner Frau Elise (Bruni Löbel). Das Geschäft läuft dank Gustavs Tüchtigkeit und Ideen. Doch bald gibt es Konkurrenz: ein Supermarkt eröffnet und Spannagl kann mit dessen Preisen nicht mithalten. Dass ausgerechnet sein Sohn Gerd (Richard Rüdiger) der Filialleiter ist, sorgt für Familienärger und turbulente Verwicklungen …

Der renommierte Regisseur Wolfgang Liebeneiner inszenierte die insgesamt fünfeinhalb Stunden Serie in nur 65 Drehtagen. Zum Hamburger Abendblatt (11.12.1975) sagte er: „Ich hatte die Aufgabe, Unterhaltung mit Darstellung eines Problems zu verbinden: der Kampf eines Einzelhändlers gegen den Supermarkt, der Kampf ums wirtschaftliche Überleben, ausgetragen innerhalb einer Familie.“ Publikumsliebling Walter Sedlmayr spielt die Titelrolle, seine Frau spielte hier schon wie später in der beliebten „Polizeiinspektion 1“ Bruni Löbel. In Gastrollen sind viele beliebte Volksschauspieler mit an Bord, darunter Gustl Bayrhammer, Max Grießer, Toni Berger, Willy Harlander und Willy Schultes.

Eine klasse Serie mit einem Problem, dass damals sehr realistisch war, die kleinen Kaufmannsläden wurden von Supermarktketten verdrängt, wie das letztendlich geendet ist wissen wir heute, solche kleinen Läden gibt es im Grunde gar nicht mehr, wie die Serie allerdings endet will ich euch nicht verraten. Ich fand sie gelungen, natürlich aus einer Zeit, die heute lange vorbei ist, wer aber in der Zeit groß geworden ist, wird sicher noch um einiges mehr an Freude an dieser Serie haben. Wie gesagt, ich fand sie kurzweilig unterhaltsam und kann sie euch daher sehr empfehlen.