So werden Sie zum Quizgott: Sebastian Jacoby zeigt wie’s geht ist ein Buch aus dem Plaza Verlag vom 26. August 2020.

Gewinnen Sie alle Quizduelle und werden Sie zum Quizchampion! Sebastian Jacoby ist der „Quizgott“ in der ARD-Sendung „Gefragt – Gejagt“ und meist besiegt er die Kandidaten der Show mit einer Leichtigkeit, die ihresgleichen sucht. Sein gesammeltes Quizzerwissen hat er nun exklusiv zu Papier gebracht. Hier erfahren Sie, wie Sie zum ultimativen Quizzer werden, warum Sie stures Auswendiglernen selten weiterbringt und wie Sie Ihr Allgemeinwissen erweitern können. Außerdem gewährt Jacoby einen Blick „behind the scenes“, mit allen Infos rund um die Jäger aus „Gefragt – Gejagt“. 150 Fragen aus Herrn Jacobys Repertoire runden das Gesamtpaket ab und fordern Sie als Leser heraus, gegen den „Quizgott“ anzutreten. – Messen Sie sich mit dem „Quizgott“ höchstpersönlich – Erfahren Sie alles über die Quizzerszene und wie man es dort zu etwas bringen kann – Alle Infos rund um die „Jäger“ der Erfolgsshow „Gefragt – Gejagt“ – 150 spannende Fragen inklusive Antworten und Erläuterungen.

Die Sendung „Gefragt – Gejagt“ ist in der Tat meine Lieblings-Quiz-Sendung im Fernsehen und die einzige, die ich überhaupt noch schaue, weil ich sie auch einfach spannend finde. Aber warum eigentlich? Ich denke, weil die Kandidaten eine reale Chance haben, denn hier tritt man nicht gegen das System an, sondern gegen einen anderen Menschen, zugegeben, Herr Jacoby ist ein schwerer Brocken, aber nicht unbesiegbar. Das ist das, was die Show für mich ausmacht und daher hatte ich mich besonders auf dieses Buch gefreut.

Ich fand hier seine Geschichte sehr interessant, besonders interessant aber der Abschnitt darüber, wie man sich Wissen aneignet. Da waren Tipps dabei, die ich selbst beherzige. Beispielsweise Wikipedia. Wer wissensbegierig ist sollte einmal am Tag bei Wikipedia schauen und sich zb. den Artikel des Tages durchlesen. Das mache ich zb. auch jeden Tag und binde das in meinen Tagesablauf ein. Dann natürlich die Tageszeitung und sehr spannend die Idee einfach mal den Videotext wieder zu lesen, etwas, was die meisten von uns auch schon Jahre nicht mehr gemacht haben. Ich fand diese Tipps, wie gesagt, sehr spannend und kann euch dieses interessante Buch einfach sehr empfehlen. Viel Spaß beim lesen.