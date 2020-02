So ist das Leben – Life Itself ist ein Film mit u.a. Oscar Isaac, Olivia Wilde, Annette Bening, Samuel L. Jackson und Antonio Banderas aus dem Jahr 2018 von SquareOne Entertainment.

In einer generationenübergreifenden Liebesgeschichte kreuzen sich die Schicksale verschiedener Menschen über den Verlauf mehrerer Jahrzehnte und an verschiedenen Orten auf der Welt: Darunter ist der New Yorker Drehbuchautor Will Dempsey, der mit Hilfe seiner Therapeutin Dr. Cait Morris versucht, die Trennung von seiner Ehefrau Abby zu verarbeiten, aber die meiste Zeit von Samuel L. Jackson träumt. Auf einer spanischen Farm kümmert sich der Besitzer Vincent Saccione etwas zu sehr um den Sohn und die Frau seines Angestellten Javier Golzalez. Und Dylan tritt an ihrem 21. Geburtstag mit ihrer Metal-Band auf, legt sich dann aber mit einem Flaschenwerfer aus dem Publikum an und trifft später auf einer Bank am Straßenrand auf ihre große Liebe.