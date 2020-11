Slasher ist eine Horrorserie mit bisher 3 Staffeln mit u.a. Katie McGrath und Brandon Jay McLaren von justbridge entertainment aus dem Jahr 2020.

Slasher

Slasher: Bereit für einen Neuanfang kehrt Sarah Bennet in die Kleinstadt zurückkehrt, in der sie zur Welt kam – und ihre Eltern einst brutal abgeschlachtet wurden. Aber schon kurze Zeit später wird die kleine Stadt Waterbury durch eine Serie entsetzlicher Nachahmungsmorde erschüttert, die auf der brutalen Hinrichtung ihrer Eltern basieren.

Slasher – Guilty Party: Nachdem eine Gruppe junger Leute im Sommer vor 5 Jahren einen Mord begangen hat, holt die gemeinsame Vergangenheit sie wieder ein. Im inzwischen vereinsamten Sommercamp möchte jemand Rache nehmen, an dem, was die Gruppe damals verbrochen hat.

Slasher – Solstice: Eine vermummte Gestalt namens „Der Druide“ treibt in einem Apartmenthaus sein blutiges Unwesen und geht dabei besonders grausam vor. Bereits ein Jahr zuvor wurde zur Sonnenwende ein Mann aus dem Wohnkomplex von einem Mörder mit der gleichen Maske brutal ermordet und scheint es nun auf die Bewohner des Hauses abgesehen zu haben.

Die Serie ist bisher, wenn ich ehrlich bin, total an mir vorbei gegangen. Ich hatte sie empfohlen bekommen und mir direkt mal diese box zugelegt, muss man auch ehrlich zugeben, richtig guter Preis. Die Serie selbst hat mich sehr positiv überrascht, sie fängt direkt brutal an und setzt damit erst einmal ein Statement. Im weiteren Verlauf bleibt es so brutal im Wechsel mit Hochspannung. Eine richtig gute Klasse Serie, die ich unbedingt empfehlen kann, habe selten so eine krass spannende und vor allem brutale Serie gesehen. Bei manchen Szenen wurde selbst mir ganz komisch.