Sie packen aus: Frauen im Kampf gegen die Mafia ist ein Buch aus dem Molden Verlag vom 10. September 2020.

Über viele Jahrzehnte war die Bekämpfung des organisierten Verbrechens in Italien von Männern dominiert. Doch seit den 1970ern hat eine neue Generation von Frauen begonnen, gegen die Mafia Widerstand zu leisten. So vertraute Piera Aiello, Augenzeugin bei der Ermordung ihres Mannes, ihr Wissen den Staatsanwälten an und engagiert sich bis heute als Parlamentarierin für einen besseren Schutz der Kronzeugen. Fotografin Letizia Battaglia dokumentiert als Chronistin der Mafia ihre Taten, wie etwa die Ermordung des Bruders des heutigen Staatspräsidenten.

Die Journalistin Allessia Candito, mehrfach durch die kalabrische Mafia bedroht, deckt die Verbindungen zwischen Kirche und Mafia auf. Und Laura Garavini setzt mit ihrer Gründung einer Anti-Mafia-Bewegung in Deutschland den Kampf gegen die Mafia auch im deutschsprachigen Raum fort. Mathilde Schwabeneders Porträt dieser Frauenzeichnet ein verstörendes und eindrucksvolles Bild eines Kampfes gegen eine Macht, bei dem ein Sieg aussichtslos scheint trotzdem kämpfen diese Frauen weiter.

Total interessantes Buch, dass die Geschichten einiger Frauen zeigt, die gegen Mafien agieren. Das Thema ist eh gerade eines meiner Favoriten, also Mafien im Allgemeinen, daher fand ich das Thema bzw. dies Buch sehr interessant. Man muss sich mal überlegen wie viel Kraft es braucht gegen so eine Mafia vorzugehen und wie gefährlich dies ist, daher merkt man dann auch während dem lesen wie stark die Frauen eigentlich sind und wie besonders ihr Handeln ist. Ich kann euch sehr empfehlen einfach selbst mal reinzuschauen.