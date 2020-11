Sie kamen von jenseits des Weltraums ist ein Science-Fiction Film mit u.a. Robert Hutton und Jennifer Jayne von Koch Media aus dem Jahr 1967.

Sie kamen von jenseits des Weltraums

In einer ländlichen Gegend Englands kommt es zu Meteoriteneinschlägen. Die seltsam symmetrische Formation der Einschläge lässt den Chef der internen Sicherheit Richard Arden (Bernard Kay) an den Einfluss intelligenten Lebens glauben. Er beauftragt den Astronomen Curtis Temple (Robert Hutton) mit der Aufklärung. Dieser erholt sich gerade von einem schweren Autounfall, bei dem ihm eine Silberplatte in den Schädel eingesetzt werden musste, so dass Arden mit dessen Team und Temples Assistentin Lee Mason (Jennifer Jayne) zunächst Vorlieb nehmen muss. Tatsächlich sind die Meteore außerirdischen Ursprungs und der Kontakt mit ihnen befreit aus reiner Energie bestehende Aliens, die die Kontrolle über den Geist der Menschen übernehmen können. So geraten auch Arden und Mason unter ihren Einfluss, die nun beginnen, ein seltsames Bauprojekt umzusetzen. Als dann noch eine Seuche ausbricht, schreitet Temple selbst ein und muss all seine Findigkeit aufbieten, um die Invasoren zu stoppen…

Regie führte die oscarprämierte Kameralegende Freddie Francis (Dune-Der Wüstenplanet, Der Elefantenmensch, Glory), der mit „Tales from the Crypt“, „Frankensteins Ungeheuer“ oder „Schloß des Schreckens“ einige Horrorperlen schuf und sein SciFi-Abenteuer u.a. mit Robert Hutton & Jennifer Jayne optimal besetzt hat. Der Film – nach einem Drehbuch von Milton Subotsky – basiert auf dem Roman „Die Götter hassen Kansas“ (The gods hate Kansas) von Joseph Millard aus dem Jahr 1941.

Legendärer 60er Jahre SciFi-Klassiker in ungekürzter Fassung und in HD neu abgetastet als streng limitierte Mediabook-Sonderauflage im coolen VINTAGE-Look mit Blu-ray+DVD plus 16 seitigem Booklet!