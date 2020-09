Sicher im Netz: So schützen Sie sich vor Hackern und Betrügern ist ein Buch aus dem Linde Verlag vom 3. September 2020.

Sicher im Netz

Wer im Internet surft, macht auch mit den Schattenseiten dieser schönen neuen Welt Bekanntschaft. Nicht nur Behörden, große Firmen und Prominente, sondern auch private User sind längst ins Visier von Hackern und Betrügern geraten. Ob Schadsoftware, Identitätsdiebstahl oder Erpressung dieses Buch hilft dabei, Risiken und Bedrohungen zu erkennen und sich, aber auch seine Kinder davor zu schützen.

Anhand von Fallbeispielen zeigt es, welche Schutzmaßnahmen man immer treffen muss und wie das geht. Wer trotz aller Vorsicht mit einem Hacker unliebsame Bekanntschaft gemacht hat, findet Anleitung und Tipps, wie er ihn wieder loswird. Links zu vertrauenswürdigen Seiten, auf denen man sich weiterführende Informationen oder Hilfe holen kann, bieten konkrete Unterstützung.

Ein klasse Buch für alle die, sie sich noch nicht so gut auskennen mit dem Internet, also wahrscheinlich für die etwas älteren Leser dieser Webseite. Hier wird euch genau erklärt wie ihr euch sicher im Internet bewegt, mehr noch, wie ihr einfach euren PC sicher einrichtet und mit sensiblen Daten umgeht. Dies Buch ist dabei für Anfänger eine kleine Komplettlösung mit Checklisten, dass man auch nichts vergisst einzurichten. Alles was hier beschrieben wird bietet guten Schutz, ich selbst bin Informatiker und kann das so bestimmt sagen, in diesem Buch findet ihr die Basics, daher meine ganz klare Empfehlung.