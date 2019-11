Si Forever (the Diamond Edition) von Andrea Bocelli

Si Forever (the Diamond Edition) ist das neueste Album von Andrea Bocelli und Decca (Universal Music) vom 8. November 2019.

Si Forever (the Diamond Edition)

Bocellis millionen fach verkaufte Album SÌ wird nun am 8.11.2019 mit weiteren neuen Duetten, u.a. mit Ellie Goulding und Jennifer Garner, als Diamond Edition veröffentlicht. Zusätzlich zu den schon bestehenden Star Duetts mit Ed Sheeran, Dua Lipa, seinem Sohn Matteo Bocelli und Co. beinhaltet das Album auch weitere Solo Tracks mit dem Golden Globe Gewinner Bocelli, wie beispielsweise Alla Gioia – anlässlich des Beethoven Jahres 2020. Die erste Single Return to Love feat. Ellie Goulding wird am 3.10.19 den Startschuss zur Kampagne geben.

Ich hatte bisher noch kein Album von Andrea Bocelli, daher habe ich hier zugeschlagen, weil es einfach mal was anderes ist von diesem tollen Künstler. Durch die Duette gewinnt er etwas an Breite, wird also auch einem anderen Publikum bekannt und nachdem ich ihn mehrere Jahre gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, habe selbst ich hier nun zugeschlagen. Es lohnt sich, wobei auch nur wenn man das Ursprungsalbum noch nicht hat, denn ansonsten gibt es wenig Neues zu hören. Wie gesagt, ich hatte das nicht, also hab ich zugeschlagen und es nicht bereut. Hört einfach selbst mal rein, es lohnt sich.