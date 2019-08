Sexpension Hüttenzauber ist ein Erotikfilm mit u.a. Julia Pink, Lara CumKitten, Anny Aurora, Alissa Noir und Marcus Kauth von Intimatefilm aus dem Jahr 2016.

Die komplette Beate-Uhse-TV-Serie mit den Top-Stars der deutschen Erotik-Branche. Über dreieinhalb Stunden Gesamtlänge in einer Box auf zwei DVDs!

Texas Patti und ihr Mann ziehen in die bayerischen Berge, weil sie dort einen idyllischen Gasthof erstanden haben. Patti möchte die Gelegenheit für einen beruflichen Wechsel nutzen, denn die schöne Brünette war bis vor kurzem noch ein erfolgreicher Pornostar. Die schlüpfrige Vergangenheit der neuen Eigentümerin ist natürlich dem Personal des Gasthauses nicht verborgen geblieben und sorgt für Unruhe. Während die Burschen eine erotische Abwechslung wittern, blicken die Mädels mit Argwohn auf das neue Treiben im Haus. Patti selbst hat wiederum Mühe, sich mit ihrer neuen Rolle als Hotelierin anzufreunden und sie nutzt stattdessen jede Gelegenheit, ihren Gelüsten nachzugehen…

Wer SKY hat und den Beate Uhse Kanal kennt, der wird diese Art von Soft-Erotikfilmen kennen. Ich muss zugeben, dass ich auch ab und an rein schaue. Ich finde diese Art von Filmen manches mal sehr anregend, aber auch irgendwie witzig, denn die Story ist meistens eher etwas komisch. Insgesamt fand ich diesen Film okay, die Erotikszenen waren schön inszeniert, für den Soft Bereich, wer also gerne Soft-Pornos schaut wird diesen Film auf jeden Fall mögen.