Sei ein Mädchen! ist ein Buch aus dem TULIPAN Verlag vom 22. Juli 2019.

Sei ein Mädchen!

Mädchen können nicht kicken? Mädchen sind immer wohlerzogen? Mädchen können kein Mathe und sie verstehen nichts von Technik? So ein Blödsinn! Mädchen können nämlich ALLES! Also: Sei ein Mädchen und glaub an dich! Zeig das, was du kannst, auch wenn du mal aus der Reihe tanzt.

Ein perfektes kleines Buch für Mädchen, die anders sind als das typische Bild, das die Gesellschaft von Mädchen und jungen Frauen hat. Besser gesagt um seinen Kindern eben auch beizubringen, dass man als Mädchen nicht in diese typischen Klischees wachsen muss, sondern, dass es auch in Ordnung ist, wenn man anders ist als man es wohlmöglich erwarten mag. Die Idee finde ich klasse, die Bilder sind komisch umgesetzt und man hat vor allem ein wichtiges Thema womit sich Eltern und ihre Töchter beschäftigen können. In unserer heutigen Zeit ganz wichtig, daher meine klare Empfehlung.